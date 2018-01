De selectie van FC Groningen op trainingskamp in het Spaanse Sotogrande (Foto: JK Beeld)

Woensdagavond om 20:00 is de nieuwjaarsreceptie van FC Groningen.

Er is een speciale editie van de Tafel van Kees, met medewerking van Kees Jansma en onder andere Erwin Koeman, Ernest Faber en Hans Nijland.

De nieuwjaarsreceptie is hieronder of via deze link live te bekijken.