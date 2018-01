Grootegast ligt voor op schema met afspraakbanen

Grootegast heeft het goed voor met mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente heeft sinds 2016 negen werklozen met een arbeidsbeperking aangenomen in een zogeheten afspraakbaan.

In 2015 is landelijk afgesproken dat er honderdduizend afpsraakbanen voor mensen met een arbeidsbeperking worden gecreëerd. Voor de gemeente Grootegast betekent dit dat bijna twee procent van de arbeidsplaatsen voor een werkzoekende met een beperking is.

'Goede voorbeeld'

Inmiddels zit Grootegast met de negen arbeidsplaatsen al op zo'n zeven procent. Wethouder Elly Pastoor: 'We verwachten als overheid dat bedrijven extra banen gaan creëren. Als gemeente moet je dan het goede voorbeeld geven'.

Lees ook:

- Groningen is op koers met afspraakbanen

- Groningen is succesvol met afspraakbaan