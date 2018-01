Groninger Belang verwijt collega's in Provinciale Staten werk slecht te doen

De fractie van Groninger Belang is ontevreden over het feit hoe de collega-fracties in Provinciale Staten omgaan met het behandelen van het dossier gaswinning.

Dat heeft Statenlid Petra Blink woensdag in de commissie Mobiliteit, Economie en Energie laten weten.

Speerpunt

'Juist vandaag zou dit een speerpunt moeten zijn, in een provincie waar momenteel 'code rood' geldt', aldus Blink. 'Dit is de commissie Mobiliteit, Economie én Energie. Gaswinning valt ook onder energie en het zou hier nu over moeten gaan. We hebben het er nu niet over. Ik vind dat we het als Staten dan ook heel slecht doen.'

Volgens Blink is het feit dat er vandaag niet over de gevolgen van de gaswinning en de aardbeving bij Zeerijp is gesproken een voorbeeld van haar onvrede.

Oppervlakkig blijven

'Een ander voorbeeld: we hebben als Provinciale Staten een brief aangeboden aan de minister, maar dat was een brief waar weinig in stond. Dat had veel beter gekund, maar het moest oppervlakkig blijven om iedereen mee te krijgen met het ondertekenen van deze brief.'

Het signaal van Groninger Belang krijgt geen bijval. Onder meer D66 en GroenLinks vinden het verhaal van Blink bijzonder.

Signaal krijgt geen bijval

'Ik kan mij in het geschetste beeld absoluut niet herkennen', laat GroenLinks-Statenlid Henri Meendering weten. D66'er Tim Zwertbroek denkt er hetzelfde over.

'Een Statenlid dat de hele Staten verwijt geen goede volksvertegenwoordigers te zijn en dan verzuimen om het inhoudelijke punt te agenderen', Twittert hij.

Provinciale Staten behandelt de gaswinning normaliter in de commissie Bestuur, Financiën en Veiligheid.

