En weer is er ruzie in winkelcentrum Paddepoel

De koopzondagenruzie in winkelcentrum Paddepoel wordt tot het bittere einde uitgevochten. Het nieuwste hoofdstuk gaat over de contributie die de Vereniging van Eigenaren (VVE) van Paddepoel Fietsen eist.

Begin januari bepaalde de rechter dat de fietsenzaak geen lid meer is van de vereniging. De ondernemers zegden in het voorjaar van 2016 hun lidmaatschap al op. De rechter oordeelde dat dat niet per direct kon, maar dat ze per dit jaar inderdaad geen lid meer zijn.

Geen contributie

De fietsenzaak dacht daardoor ook geen contributie meer te hoeven betalen, maar vindt nu wel een aanmaning op de deurmat voor het eerste kwartaal. De Vereniging van Eigenaren vindt dat de ondernemer wel moeten betalen, omdat hij net als andere winkeliers gebruik maken van de faciliteiten van het winkelcentrum.

3.100 euro bedraagt de rekening. Peter Oest: 'De brutaliteit dat ze dit nou weer doen. Onze advocaat zegt: niet betalen dus dat doen we ook niet.'

Rechtszaak

De twee troffen elkaar november vorig jaar voor de rechter. De VVE eiste toen ook al de betaling van contributie door Paddepoel Fietsen. De rechter gaf de eigenarenvereniging gelijk, omdat de opzegging pas dit jaar juridisch bindend was. Ook moet de fietsenzaak de opgelegde boetes voor het dicht blijven op de koopavond van de rechter betalen.

De ondernemer kondigde direct aan in hoger beroep te gaan. Dinsdag zit hij met zijn advocaat om tafel om die knoop definitief door te hakken.

De Vereniging van Eigenaren van Paddepoel was niet bereikbaar voor commentaar.

