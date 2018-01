Oussama Idrissi verlaat FC Groningen voor AZ

Oussama Idrissi in actie (rechts) (Foto: Archieffoto JK Beeld)

Oussama Idrissi vertrekt met onmiddellijke ingang naar AZ. FC Groningen en AZ hebben daarover woensdagavond overeenstemming bereikt. Idrissi tekent voor 4,5 seizoenen.

Dat meldt FC Groningen op haar website. De 21-jarige aanvaller had nog een verbintenis met FC Groningen tot 2020. AZ betaalt een transfervergoeding voor de overgang van Idrissi naar de Alkmaarse club.

Ron Jans is trots

'Oussama Idrissi is ruim twee jaar geleden transfervrij overgekomen van Feyenoord en heeft zich bij ons goed doorontwikkeld, daar staat FC Groningen als club ook bekend om', zegt manager technische zaken Ron Jans.

'Wij zijn er trots op dat de scouting een aantal jaren geleden de kwaliteiten van een jonge jongen op de juiste waarde heeft ingeschat.'

Opvolging

Over mogelijke opvolgers bij FC Groningen zegt Jans dat er nog geen absolute noodzaak is om versterking te halen. 'Wij hebben nog steeds alle vertrouwen in de selectie, zoals die er nu staat.'

'Mocht er zich echter een goede kans voordoen een speler aan te trekken die ons direct beter maakt, dan hebben we de mogelijkheid hierop te anticiperen. Zoals altijd kijken wij ook graag naar de eigen opleiding om te zien of vandaaruit mogelijk spelers kunnen aanhaken bij de eerste selectie. Het biedt ook weer kansen', besluit Jans.

Het is niet bekend hoeveel geld er gemoeid is met de transfer.

