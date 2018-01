ESNS bijna van start; vrijwel alle hotels volgeboekt

De eerste artiesten van Eurosonic Noorderslag druppelden woensdagmiddag binnen op het Artist Village op het voormalig Suikerunieterrein in de stad. De meeste slapen op een hotelboot. Het 4-daagse festival begint woensdagavond.

Wie nog een overnachtingsplek moet hebben, heeft het moeilijk. 'De hotels zitten bijna allemaal vol', zegt Barbara Risselada, directeur van Marketing Groningen. Het is te merken, want in jongerenhotel Simplon is bijna geen kamer meer te boeken.

'Ik heb al een aantal keren nee moeten zeggen, helaas', legt Truus van Rijn van Simplon uit. In totaal liggen er daarom 26 slaapboten in de stad om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk artiesten en bezoekers een slaapplek hebben.

Cultuurstad van het Noorden

Het belang van ESNS is volgens Marketing Groningen vanzelfsprekend: 'Cultuur is een belangrijk onderdeel van ons imago. Eurosonic Noorderslag is als bewijsvoering dat we de cultuurstad van het Noorden zijn', licht de directeur van Marketing Groningen toe.

Woensdagavond begint het Eurosonic in de binnenstad van Groningen en het duurt tot vrijdag. Het festival wordt gezien als de showcase voor Europees talent. Zaterdag begint Noorderslag in de Oosterpoort. Daar wordt elk jaar de popprijs uitgereikt.

Lees ook:

- EBBA Awards in Groningen: van Adele tot Dua Lipa

- Eurosonic Noorderslag: Hierom is rapper Boef wél welkom

- 'Debat rapper Boef moet niet in een achterafkamertje van Noorderslag'

- 'De nieuwe Ede Staal is een vrouw'