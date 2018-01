Vrijdag ook demonstratie tegen gaswinning in Appingedam

Een archieffoto van Stadshaven Overdiep in Appingedam (Foto: Emiel Heuff / Groningen in Beeld)

Tegelijk met de grote fakkeloptocht in Groningen wordt vrijdag ook in Appingedam gedemonstreerd tegen de gaswinning.

Het evenement heet Genoeg = Genoeg en wordt ondersteund door de Groninger Bodembeweging (GBB). De tweede demonstratie, die gehouden wordt bij het Centrum voor Veilig Wonen in Appinegdam, is voor mensen uit het aardbevingsgebied die minder mobiel zijn en niet gemakkelijk in Stad kunnen komen.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam en oud-secretaris Dick Kleijer van de Groninger Bodembeweging zullen bij het protest aanwezig zijn.

Fakkeloptocht

De grote Demonstratie tegen de gaswinning is vrijdag in Stad. De naar verwachting achtduizend demonstranten lopen een route door het noorden van de stad. Ze vertrekken vanaf de Vismarkt via de Brugstraat en het Hoge der A richting Diepenring.

Via het Gedempte Kattendiep lopen de actievoerders dan richting Zuiderdiep en door de Herestraat terug naar de Vismarkt.

Tegelijk met Eurosonic

De route ging vorig jaar nog door de zuidkant van het stadscentrum. Dat kan deze keer niet, omdat muziekfestival Eurosonic tegelijkertijd aan de gang is.

De gemeente Oldambt stelt gratis bussen ter beschikking voor inwoners die de demonstratie willen bijwonen.

