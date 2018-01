Actiegroep Zun voelt zich gepasseerd in affaire rond Finsterwolder zonnepark

De actiegroep Zun voelt zich gepasseerd in de ontwikkelingen rond de plannen voor een zonnepark aan de rand van het dorp Finsterwolde.

Deze week stuurde initiatiefnemer F&S Solar van de 12 hectare grote weide met zonnepanelen de gemeenteraad van Oldambt een open brief. F&S Solar vindt dat er door de Oldambtster raad veel te negatief over het zonnepark wordt gedacht. Bovendien vinden de initiatiefnemers dat ze aan alle voorwaarden voldoen.

Raad van State

Daarnaast dreigt F&S Solar met een gang naar de Raad van State als de plannen niet door mochten gaan

Actiegroep Zun vindt dat er nu volledig aan het draagvlak onder bevolking voorbij wordt gegaan. Volgens Zun is er de inwoners van Finsterwolde geen enkele draagvlak voor het zonnepark. Zun is bang dat er afspraken zijn gemaakt tussen het college van B&W en daarom wordt er een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om alle afspraken in te mogen zien.

Eind januari neemt de gemeenteraad een besluit over de komst van het Zonnepark.

Lees ook:

- Initiatiefnemers zonnepark Finsterwolde sturen open brief naar raad Oldambt

- Partijen Oldambt ontwikkelen plan tegen zonnepark Finsterwolde

- Inwoners Finsterwolde dichtend in opstand tegen zonnepark

- 'Zet dat zonnepark maar in Brabant neer'

- Dorpsbelangen Finsterwolde: 'Wij willen duidelijkheid over het zonnepark'