VVD pleit voor een noordelijke Kunstraad

De VVD in de Provinciale Staten van Groningen wil dat de Kunstraad Groningen een kunstraad voor heel Noord-Nederland wordt.

De Kunstraad is een zelfstandige stichting die de gemeente en de provincie Groningen adviseert over welke culturele instellingen in aanmerking komen voor subsidie. Hoofdtaak van de Kunstraad is het stimuleren van het culturele klimaat in Groningen.

Financiële grenzen

Uit onderzoek van adviesbureau DSP is gebleken dat de Kunstraad financiële grenzen heeft overschreden. Ze wilde te veel met het beschikbare budget. Volgens VVD-Statenlid Laura Dijkstra moet de Kunstraad daarom voor heel Noord-Nederland gaan adviseren. 'Zo'n Kunstraad voor het hele Noorden kan op grote schaal beoordelen welke culturele instellingen aan de voorwaarden voor het krijgen van subsidie voldoen', stelt ze. 'Nu gaat dat niet zoals het moet, maar dat kan op grotere schaal mogelijk wel.'

Lokale initiatieven

Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) geeft aan niet onwelwillend tegenover een noordelijke Kunstraad te staan. Wel heeft ze nog bepaalde vragen. Ze wil bijvoorbeeld weten of de Kunstraad niet te ver van lokale initiatieven af komt te staan.