Dit moet je weten over de fakkeloptochten

Vrijdagavond worden verschillende fakkeloptochten gehouden tegen de gaswinning in onze provincie. In dit artikel geven we een overzicht van een aantal belangrijke ontwikkelingen hierover.

De route die gelopen gaat worden bij de fakkeloptocht in Groningen is bekend. De demonstranten vertrekken om 19.30 uur vanaf de Vismarkt via de Brugstraat en het Hooge der A richting Diepenring. Via het Gedempte Kattendiep lopen de actievoerders dan richting Zuiderdiep en door de Herestraat terug naar de Vismarkt.

Gratis busvervoer uit Winschoten

De gemeente Oldambt heeft gratis busvervoer uit Winschoten geregeld voor de fakkeltocht.



Appingedam

Ook in Appingedam is vrijdag een fakkeloptocht. Het evenement is voor mensen uit het aardbevingsgebied die minder mobiel zijn en niet gemakkelijk in Stad kunnen komen.

Klokkenluiden

Platform Kerk & Aardbeving roept alle kerken in en buiten Groningen op de kerkklokken 5 minuten te laten luiden op vrijdag om 19.30 uur.

Oproep Freek de Jonge

Freek de Jonge roept allen op om bij de fakkeloptocht aanwezig te zijn.

Den Haag

In Den Haag wordt vrijdagavond ook een fakkeltocht gehouden. Het Facebookevenement is hier te vinden.



Profielfoto

Op Twitter gaat een profielfoto rond over de fakkeloptocht.

