Donar pijnlijk onderuit in België De spelers van Donar druipen af na de nederlaag tegen Mons-Hainaut (Foto: RTV-Noord/Karel-Jan Buurke) Sfeerbeeld van het duel Mons-Donar. De Groningers in de donkere shirts. (Foto: RTV-Noord/Karel-Jan Buurke)

De basketballers van Donar hebben woensdagavond in België met 84-65 verloren van Belfius Mons-Hainaut. Het is de eerste nederlaag voor de Groningers in de tweede poulefase van de Europe Cup.

Dramatisch begin Donar begon slecht aan de wedstrijd. Halverwege stonden de Groningers al met 21 punten achter (50-29) tegen de Belgen, die de eerste twee duels in de groep verloren. Tweede helft Na rust kwamen de Groningers af en toe wel iets terug, maar spannend werd het niet meer. Topscorer aan de kant van Donar was Sean Cunningham met 17 punten. Domingo Stephen Domingo raakte in het laatste kwart geblesseerd en kon niet verder spelen. Twee zeges Donar won eerder nog in Roemenië van Cluj Napoca (73-77) en vorige week thuis van het Cypriotische Keravnos (109-69). Stand Donar blijft ondanks de nederlaag eerste in de poule met vijf punten uit drie duels. Cluj heeft evenveel punten, maar het onderlinge resultaat is in het voordeel van de Groningers. Cluj Donar speelt volgende week woensdag thuis tegen Cluj. Die wedstrijd is weer live te volgen bij RTV Noord. Lees ook: - 'Braal kijkt als enige naar wat de Europese top zo goed maakt'

