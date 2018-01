Waar zijn de miljoenen voor de gezonde Veenkoloniën gebleven?

Het is onduidelijk waar de tien miljoen euro, die bedoeld was om inwoners van de Veenkoloniën gezonder te laten leven, is gebleven.

De miljoenen zijn in Den Haag vrijgemaakt na inzet van voormalig PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert. Met het geld zouden Groninger en Drentse Veenkolonialen leren gezonder te leven.

Schijn van verdamping

Het heeft er alle schijn van dat een groot deel van deze miljoenen zijn verdampt, stellen meerdere partijen.

'Het is in mijn ogen verzand in een hele hoop bureaucratie', stelt directeur Rob de Waard van Huis voor de Sport Groningen. 'Uiteindelijk moet ik eerlijk zeggen dat je er ook weinig meer van hoort. Ik weet wel bijna zeker dat uiteindelijk weinig aandacht is besteed aan sport en dat is natuurlijk ontzettend jammer.'

Nul op het rekest

De tien miljoen euro die door het Rijk beschikbaar is gesteld, wordt door het Zorg Innovatie Forum beheerd. Bij de bekendmaking van de plannen, probeerde de stichting werkgroep Dorpsbeheer Foxhol aan te haken.

'Maar we kregen al snel nul op het rekest', zegt voorzitter Henk Brons. 'We wilden kijken of er iets te halen viel voor onze projecten waar we op dat moment mee bezig waren. Het eerste wat we te horen kregen, is dat we advies konden krijgen, maar het geld vooral gebruikt werd voor het optuigen van een projectbureau.'

Ontstemd

En dat laatste bevreemdt fractievoorzitter Gert Engelkens (PvdA) in Provinciale Staten. Hij en zijn partijgenoot Ankie Beenen zijn ontstemd over het feit dat dit geld niet op de plek is belandt, daar waar het voor bedoeld is.

'Ik zou graag willen zien dat het zichtbaar wordt wat er met het geld gebeurt', zegt hij. 'Als ik hoor dat er wel bepaalde projecten zijn, zoals bijvoorbeeld gezondheidsprojecten van Huis voor de Sport, maar daar geen geld voor beschikbaar is, dan vraag ik me af hoe dat kan. Het geld dreigt zo niet naar de doelgroep te gaan waar het voor bedoeld is, en dat is erg jammer.'

Rijksbeleid

Engelkens heeft in een eerder stadium hierover vragen gesteld aan gedeputeerde Fleur Gräper, om te kijken wat die hieraan zou kunnen doen. Die gaf destijds te kennen dat het Rijksbeleid is, en dat de provincie hier buitenspel staat.