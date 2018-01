Deel dit artikel:











Grote winnaar van de EBBA Awards met Gronings tintje Een archieffoto van Kristian Kostov (Foto: Tatyana Zenokovich / ANP)

De Bulgaarse zanger Kristian Kostov was woensdagavond in Martiniplaza in Stad de grote winnaar van de European Border Breakers Awards, de EBBA.

Kostov won de publieksprijs voor jonge doorbrekende talenten voor zijn hitnummers Beautiful Mess en The One. De 17-jarige Kostov kreeg een overweldigend aantal online-stemmen. Reinout Douma De jonge Bulgaar wordt vergeleken met wereldsterren als Justin Bieber en Ed Sheeran. Aan de overwinning van Kostov zit een Gronings tintje want Kostov voerde zijn hit Beautiful Mess op met Reinout Douma van het Noordpoolorkest en Vrouw Holland achter de piano. Andere winnaars Andere winnaars van de EBBA Awards zijn Alice Merton, Alma, Off Bloom Sigrid, Skott and Youngr en Salvador Sobral.