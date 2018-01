Erwin Koeman: 'Ik wil als trainer weer op eigen benen staan'

Erwin Koeman was woensdagavond weer even terug op het oude nest. De oud-speler van FC Groningen gaf op de nieuwjaarsreceptie van de club aan dat hij na zijn ontslag als assistent-trainer van Everton graag weer op eigen benen wil staan als coach.

Zelf hoofdtrainer

'Misschien dat veel mensen hadden verwacht dat Ronald en ik zouden blijven samenwerken. Dit heeft me enorm veel gebracht, het is geweldig gegaan. Maar ik heb erover nagedacht en de paar jaar die ik als trainer nog heb wil ik gebruiken om weer op eigen benen te staan,' aldus Koeman.

Voorkeur buitenland

'Ik heb zeer veel vertrouwen in mezelf. Mijn voorkeur gaat uit naar het buitenland. Ik heb daar goede ervaringen mee. Het is toch iets speciaals om in het buitenland te werken, dat vind ik heel leuk.'

Hele kleine kier

Op de suggestie of hij ooit nog terugkeert naar FC Groningen houdt Koeman de deur op een hele kleine kier. 'Ik heb geleerd, zeg nooit nooit maar nogmaals mijn voorkeur gaat naar het buitenland uit.'