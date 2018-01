Geen woonschepen in Eemskanaal, maar waar dan wel?

'Er komen geen ligplaatsen voor woonboten in het Eemskanaal.' Dat zegt het Woonschepen Comité Groningen (WCG) in een reactie op berichtgeving van RTV Noord.

Een omwonende van het Eemskanaal maakte zich voor de microfoon van RTV Noord naar aanleiding van de hotelboten voor Eurosonic Noorderslag ernstig zorgen over de komst van woonschepen, die vast voor zijn deur zouden komen te liggen.

Niet het geval

Volgens het WCG is dat niet het geval. De plannen voor vaste ligplaatsen van woonschepen in het Eemskanaal zijn in een eerder stadium al in de ijskast gezet door de gemeente Groningen.

Het woonschepencomité baart zich op haar beurt zorgen over het aantal ligplaatsen voor woonboten. In principe zouden er 434 ligplaatsen moeten zijn. Die zijn er momenteel niet en bovendien zullen er in de Diepenring nog een aantal woonschepen verdwijnen.

Het WCG stelt dat er bij het Suikerunieterrein, in het Reitdiep en op langere termijn in de Scandinavische havens kansen liggen om in één klap van het ligplaatsenvraagstuk af te zijn.

