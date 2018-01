Deel dit artikel:











Auto raakt van de weg na een fikse hagelbui (Foto: De Vries Media)

Op de N33 bij Tjuchem is woensdagavond door de gladheid een auto van de weg geraakt. De bestuurder reed in de richting van Appingedam toen hij in de slip raakt en in de berm belandde.

Op het stuk weg had het kort daarvoor flink gehageld. De bestuurder en een inzittende konden ongeschonden uit de auto stappen. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept. Het verkeer moet de hele nacht en ochtend rekening houden met gladheid. Er trekken winterse buien over waaruit hagel en natte sneeuw kan vallen.