Deel dit artikel:











Topdrukte bij dierenopvang Fûgelhelling in 2017 (Foto: Steven Radersma / RTV Noord)

Topdrukte in 2017 bij dierenopvang de Fûgelhelling in Ureterp, net over de Gronings-Friese grens. In totaal zijn er het afgelopen jaar 7.554 dieren binnengebracht. Dat is een nieuw record volgens de dierenopvang.

Verreweg het grootste deel van de dieren zijn vogels, maar er zijn ook bijna duizend zoogdieren gebracht, zoals egels, hazen en marters.

Meer geld nodig Omdat er steeds meer gevraagd wordt van De Fûgelhelling, is er ook meer geld nodig, zegt voorzitter Henk Marinus tegen Omrop Fryslân. Er is met name behoefte aan structurele inkomsten, waardoor er meer personeel kan worden aangenomen. Faunavisie Westernieland Sinds vorig jaar vangt De Fûgelhelling ook het wild op dat in de gemeente Groningen is aangereden of op een andere manier in nood is gekomen. Voorheen deed Faunavisie Wildcare in Westernieland dat, maar die samenwerking werd beëindigd omdat Faunavisie de vergoeding te laag vond. Lees ook: - Gewonde dieren gaan voortaan naar de Fûgelhelling

- Faunavisie weigert dieren uit de gemeente Groningen op te vangen

- Dierenambulance Winschoten weigert klein wild op te halen