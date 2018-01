Storm blijft in Groningen beperkt tot stevige wind; minder treinen naar Assen

Onze provincie blijft grotendeels bespaard van de zware westerstorm die in de loop van de ochtend over het land trekt.

Wel wakkert de wind langs de kust aan tot stormachtig, kracht 8. Ook kunnen er windstoten voorkomen tot 90 kilometer per uur, zo zegt onze weervrouw Harma Boer. Landinwaarts komt er een vrij krachtige tot krachtige wind te staan.

Zware wind snel voorbij

Oorzaak is een klein lagedrukgebied dat van Engeland richting Polen gaat. 'Wij komen in het windveld daarvan terecht. Aan het begin van de middag is de wind op volle kracht, maar halverwege de middag is het alweer voorbij', aldus Harma.

Van sneeuwval, die eerder deze week nog werd verwacht, is geen sprake meer. 'Wel valt er vanochtend regen en natte sneeuw, waardoor er kans is op gladheid. Halverwege de morgen wordt het droger en krijgen we alleen nog een paar buien', zegt Harma.

Code geel

Het KNMI heeft voor vandaag voor de drie noordelijke provincies en het Waddengebied code geel afgegeven.

Voor de rest van het land geldt code oranje vanwege de zware storm en de windstoten.

Minder treinen naar Assen

Vanwege de verwachte weersoverlast past de NS de dienstregeling aan. Op trajecten waar treinen normaal gesproken vaker dan één keer per half uur rijden, gaat eens per half uur een trein rijden. Dat betekent dat er tussen Groningen en Assen minder Sprinters zullen rijden. De beperkingen duren volgens de NS de hele dag.

De treinen van Arriva rijden gewoon volgens dienstregeling. Ook op Groningen Airport Eelde zijn er geen wijzigingen: alle vluchten gaan vooralsnog gewoon door.

