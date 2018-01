Code oranje? Het valt in Groningen wel mee

Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor heel Nederland wegens windstoten. In diverse provincies geldt zelfs code rood. Maar hier in Groningen valt het wel mee.

Volgens weervrouw Harma Boer zal het tot het einde van donderdagmiddag nog hard waaien. Donderdagavond en -nacht zal de wind afnemen en zal het opklaren.

Gladheid

Woensdag- op donderdagnacht sneeuwde Groningen onder met natte sneeuw. Dit bleef liggen en zorgde plaatselijk voor gladheid. Zo ontstond er file op de A7 bij Scharmer, in beide richtingen. Ook op andere wegen stonden files en was er sprake van veel vertraging. Bekijk hier de verkeersinformatie.

Niet overvallen

Een woordvoerder van de provincie Groningen laat weten dat alle strooiauto's even voor 7.00 uur zijn uitgerukt. Hij bestrijdt dat de gladheid de provincie heeft overvallen: 'Het heeft de hele nacht geregend en het was ruim boven nul. Pas vanochtend vroeg ging de temperatuur naar beneden en sloeg de regen om in sneeuw, die bleef liggen. Daarop zijn de auto's op pad gegaan voor een 'curatieve' uitruk, zoals dat heet.'

Er werd gestrooid op alle provinciale routes. Daaronder vallen de zestien hoofdroutes en acht fietspadenroutes.

Rijkswaterstaat

De voertuigen van Rijkswaterstaat hebben woensdagnacht al preventief gestrooid op de A7, A28, N7 en N33, zo laat een woordvoerder weten.

Hulpdiensten

Het loopt landelijk inmiddels storm bij de hulpdiensten. Door de weersomstandigheden bellen heel veel mensen naar 112. Daarom vraagt de Landelijke Eenheid van de politie mensen om alleen naar 112 te bellen bij 'acuut gevaar of levensbedreigende situaties'. Het telefoonnummer voor niet-spoedeisende gevallen is 0900-8844.

