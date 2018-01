Gladheid door sneeuw; provinciale strooiauto's rukken uit

Groningen wordt momenteel bedekt met een laag natte sneeuw. Doordat de sneeuw blijft liggen, kan het op diverse plaatsen glad zijn.

Zo is er file op de A7 bij Scharmer, in beide richtingen. Ook op andere wegen staan files en is er sprake van veel vertraging. Bekijk hier de verkeersinformatie.

Niet overvallen

Een woordvoerder van de provincie Groningen laat weten dat alle strooiauto's even voor 7.00 uur zijn uitgerukt. Hij bestrijdt dat de gladheid de provincie heeft overvallen: 'Het heeft de hele nacht geregend en het was ruim boven nul. Pas vanochtend vroeg ging de temperatuur naar beneden en sloeg de regen om in sneeuw, die bleef liggen. Daarop zijn de auto's op pad gegaan voor een 'curatieve' uitruk, zoals dat heet.'

Er wordt gestrooid op alle provinciale routes. Daaronder vallen de zestien hoofdroutes en acht fietspadenroutes.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is momenteel niet op pad. De rijksvoertuigen hebben woensdagnacht al preventief gestrooid op de A7, A28, N7 en N33, zo laat een woordvoerder weten.

Lees ook:

- Storm blijft in Groningen beperkt tot stevige wind; minder treinen naar Assen

- Lees ook het weerbericht van Harma Boer