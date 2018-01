Hier vind je dé gratis optredens op Eurosonic Noorderslag 2018

Eurosonic Noorderslag 2018 is begonnen. Het grootste showcasefestival van Europa vindt zoals altijd plaats in de stad Groningen. Heb je geen ticket kunnen bemachtigen? Wees gerust: er zijn genoeg (leuke) gratis optredens te zien.

In dit artikel geven we een overzicht van verschillende kosteloze optredens die je op het festival kunt meepakken:

Eurosonic Air

Het speciale gratis programma op de Grote Markt:

Donderdag 18 januari

20:45 – 21:30 Jeangu Macrooy

In Paramaribo geboren singer-songwriter die vier jaar geleden naar Nederland verhuisde. Werkte aan zijn songwriter-skills op de Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ in Arnhem. Heeft de afgelopen jaren een behoorlijke opmars gemaakt. Zijn meest bekende plaat:



22:15 – 23:00 Meute

Muziekgroep uit Duitsland die met veel percussie en blaasinstrumenten een behoorlijk geluid neerzet. De 11-ledige band maakt een mix tussen techno en house:



23:45 – 00:30 The Cool Quest

Uit Zwolle afkomstige band die funk combineert met soul en jazz. De groep bracht in 2014 hun debuutalbum uit, dat direct werd opgepikt door landelijke radiostations. Ook zijn ze door NPO Radio 6 bekroond tot Soul & Jazz Talent. Op hun debuutalbum toentertijd stond onder andere de volgende plaat:





Vrijdag 19 januari

20:45 – 21:30 Dewolff

Limburgse psychedelische bluesrockband die sinds 2007 bestaat. Stonden in hun tienerperiode al op Pinkpop. Leden zijn Pablo van de Poel op zang/gitaar, broertje Luka van de Poel op drums en Robin Piso op Hammond orgel.



22:15 – 23:00 Transylvania (Damn Fun)

Band afkomstig uit het noordwesten van Roemenië. Oprichters zijn Vlad Damian en Constantine Zgomot. Combineren traditionele Balkan-geluiden met hedendaagse dance.



23:45 – 00:30 My Baby

Psychedelische soulband uit Amsterdam bestaande uit broer en zus Joost en Cato van Dyck, bijgestaan door gitarist Daniel 'Da Freez' Johnston uit Nieuw Zeeland. De band bouwde de afgelopen jaren een grote naam op in de internationale festivalbasis. Zo speelden ze zeven keer op Glastonbury Festival in Engeland en bestormden ze in Nederland de podia van Lowlands, Pinkpop en Down The Rabbit Hole.





Zaterdag 20 januari

12:00 – 13:00 Noord Nederlands Orkest

Het oudste professionele symfonieorkest van Nederland. Werkt nauw samen met kunstinstellingen als het Prins Claus Conservatorium en de conservatoria in Amsterdam en Den Haag. Het orkest covert regelmatig bekende filmstukken en grootheden als David Bowie:



14:30 – 15:15 Tim Knol

Nederlandse singer-songwriter die nauw betrokken was bij het opstarten van de carrière van Douwe Bob; hij was een periode zijn manager. Knol nam een tijdje een sabbatical, maar is inmiddels terug met zijn vierde album Cut The Wire. Daar staat onder meer dit zomerse nummer op:



15:45 – 16:30 Ruben Hein

Zanger, pianist en componist Ruben Hein groeide op in het zuiden van het land. Zijn stem wordt omschreven als 'karakteristiek' en 'warm', zijn pianostijl als 'eigenzinnig'. Hein is momenteel te zien in het achttiende seizoen van Wie Is De Mol?.



17:00 – 17:45 Michelle David & The Gospel

De Amerikaanse soulzangeres Michelle David woont al een tijd in Nederland. Ruim twee jaar geleden maakte ze samen met gitaristen Paul Willemsen en Onno Smit de CD 'The Gospel Sessions', die zo bleek aan te slaan dat ze inmiddels met hun derde album aan het toeren zijn. 'Recht uit het hart van de soul', zei de VPRO over de groep.



Grunnsonic

Een alternatief showcasefestival dat een alternatief biedt voor de reguliere programmering van Eurosonic Noorderslag, is Grunnsonic. Het festival is wél verbonden met de organisatie met ESNS, maar biedt alleen Groningse acts. Onder andere Marlene Bakker staat er op het podium. In een video presenteerde Grunnsonic verder de volgende namen:



Voor de volledige timetable van Grunnsonic, met een overzicht van welke Groningse artiest je waar kunt vinden, vind je hier:

2 Meter Sessies

Presentator en programmamaker Jan Douwe Kroeske trapte woensdag zijn muziekprogramma op Eurosonic Noorderslag al af, maar is de komende drie dagen ook nog te zien. Voor het bijwonen is geen festivalticket nodig. Optredens vinden plaats in Theaterskip Bald'r: een boot die achter de graansilo bij De Oosterpoort ligt.

Donderdag 18 januari

17.00: Ryan McMullan (Singer-songwriter/Ierland)

17.45: ROE (Singer-songwriter/Ierland)

18.30: Gizmo Varillas (Pop/Spanje)

19.15: School of X (Percussie/Denemarken)

20:00: Pale Grey (Folk, elektro/België)

20.45: Sam Fender (Singer-songwriter/Engeland)

Vrijdag 19 januari

17.00: David Keenan (Singer-songwriter/Ierland)

17.45: Ana Curcin (Singer-songwriter/Irak)

18.30: Chelou (Alternatief, indie/Engeland)

19.15: Maximillian (Pop/Denemarken)

20.00: Theo Lawrence & The Hearts (Soul, r&b/Frankrijk)

20.45: Portland (Indie, België)

21.30: Darling West (Folk/Noorwegen)

Zaterdag 20 januari

13.15: Lydmor (Singer-songwriter, dance/Denemarken)

14.00: Yori Swart (Singer-songwriter/Nederland)

14.45: ROSBOROUGH (Singer-songwriter/Ierland)

15.30: De Raad van Toezicht (Jazz, funk/Nederland)

16.15: Pitou (Singer-songwriter/Nederland)

17.00: Lomboy (Pop/België)

(Bron:2metersessies.nl)

Een kleine impressie van het 2meter-programma:



Randoptredens donderdag 18 januari

21.00 uur - De Zolder: Babyface Nelson (Country, folk/Nederland)

22.00 uur - De Zolder: Evilmrsod (Rock and roll/Spanje)

23.00 uur - De Zolder: Bottlecap (Rock/Duitsland)

01.00 uur - Kroeg van Klaas: Clean Pete (Akoestische pop/Nederland)

01.45 uur - Kroeg van Klaas: The Killers (Onbekend)

02.30 uur - Kroeg van Klaas: Afterpartees (Garagerock/Nederland)

Randoptredens vrijdag 19 januari

20.00 uur - Just in Beer: Meadowlake (Indie/Nederland)

20.30 uur - Crowbar: Evilmrsod (Rock and roll/Spanje)

21.30 uur - Crowbar: Slavery Farm (Deathmetal/Nederland)

21.00 uur - Crowbar: Born in a Pawnshop (Hardcore/Frankrijk)

23.59 uur - Het Pakhuis: HoppaH! (Balkan, ska/Nederland)

01.00 uur - Kroeg van Klaas: Bull (Onbekend)

01.45 uur - Kroeg van Klaas: Pip Blom (Alternatief, indie/Nederland)

02.30 uur - Kroeg van Klaas: Canshaker Pi (Garagerock/Nederland)

Randoptredens zaterdag 20 januari

12.00 uur - Plato: Figgie (Indierock/Nederland)

12.50 uur - Plato: Mooon (Garageblues, rock/Nederland)

13.40 uur - Plato: Dakota (Indiepop/Nederland)

14.30 uur - Plato: Pip Blom (Alternatief, indie/Nederland)

15.20 uur - Plato: Altin Gun (Psychedelisch, folk/Nederland)

16.10 uur - Plato: Nana Adjoa (Soul, elektro/Nederland)

17.00 uur - Plato: Iguana Death Cult (Garagerock/Nederland)

21.00 uur - Grand Café de Bastille: Hangover Paradise (Progressieve rock/Nederland)

21.00 uur - ORKZ: Der Rest (Alternatief, indie/Duitsland)

22.00 uur - ORKZ: RNC (Onbekend)

23.00 uur - ORKZ: Sidlarsen (Heavy metal/Frankrijk)

00.00 uur - ORKZ: White Boy Wasted (Speedrock, Nederland)

Extra

3voor12 biedt op vrijdag en zaterdag ook verschillende optredens in galerij Noorderlicht. Radiozender 3FM staat net zoals voorgaande jaren op de Grote Markt. Daar kun je verschillende nationale en internationale live-acts als Sam Fender en Taino bewonderen.

Feitjes over Eurosonic vorig jaar

- Aantal bezoekers: 40.300 (uitverkocht)

- Aantal nationaliteiten: 42

- Aantal artiesten: 382

- Aantal podia op Eurosonic: 48

(Bron: Eurosonic-Noorderslag.nl)

Volgend jaar vindt Eurosonic Noorderslag plaats op 16 tot en met 19 januari 2019.

