Geit verblijdt zorgboerderij met vierling

Zorgboerderij Hoeve Paradij aan de Friesestraatweg in Aduard mocht woensdag een geitenvierling verwelkomen. Een bijzondere gebeurtenis voor de boerderij die dit jaar tien jaar bestaat.

'Buiten rijden er strooiauto's, maar binnen is het voorjaar', zegt Menko Jongeling van Hoeve Paradij.

Dubbele score

Twee is normaalgesproken het gemiddelde aantal dat een geit werpt, zegt Jongeling. 'Nu hebben we een dubbele score. Deze geit doet echter niet minder dan drie. De eerste keer was drie, toen vier, vorig jaar vijf en nu weer vier.'

De moedergeit is zes jaar oud en heeft haar vier jongen zo'n vijf maanden gedragen. 'Het gaat goed met de jonkies. Drie heren en een dame.' Welke er mag blijven is duidelijk, zegt Jongeling. 'De dame. Dames mogen altijd blijven.'

Mooie worp

Volgens Tinus Jongeling, familie en collega van Menko, was dit 'een mooie worp' aangezien de zorgboerderij dit jaar tien jaar bestaat. 'We gaan dit jaar feest maken. We hebben heel vaak feest, maar dit is wel bijzonder. Van een klein bedrijfje uitgegroeid tot zorgboerderij.'

Ook donderdag wordt de boerderij weer drukbezocht door twaalf à vijftien mensen die daar aan dagbesteding doen. 'Daar komen ook een handvol begeleiders bij.' Menko: 'Dan is het beesten voeren, koffie drinken en sommigen gaan hier zelfs aan de studie.'

