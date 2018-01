De finale van de KNWU Clubcompetitie wordt verreden in Delfzijl

De beste clubploegen van Nederland in het wielrennen komen op 22 en 23 september naar Delfzijl om daar in een finaleweekend van de clubcompetitie te strijden om de titel van beste clubploeg van Nederland.

De mannen en vrouwen rijden in het voorlaatste weekend van september drie onderdelen: een omloop, een ploegentijdrit en een criterium. De organisatie is in handen van de Stichting Wielerronde Delfzijl en de Noordelijke Wielervereniging Groningen.

De afgelopen jaren werd het finaleweekend steeds in het Noorden georganiseerd. Vorig jaar werden de wedstrijden in het Friese Ureterp gereden. Daarvoor verzorgde Usquert een aantal jaren het sluitstuk.

De clubcompetitie bestaat uit tien wedstrijden. De eerste is de Omloop van de Veenkolonien op 24 maart, met start en finish Veendam.