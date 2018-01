De NAM vindt 'code rood'-uitspraak onacceptabel

De NAM vindt het niet acceptabel dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de term 'code rood' heeft geplakt op de veiligheidssituatie in Groningen. Dat schrijft het gasbedrijf in een brief aan de toezichthouder.

Het SodM schreef een week geleden dat Groningen zich 'op dit moment in het hoogste alarmeringsniveau bevindt (code rood)', en dat daarom 'vanuit het oogpunt van veiligheid naar verwachting een flinke productievermindering noodzakelijk is'.

Voor de NAM onacceptabel

De NAM schrijft het onbegrijpelijk te vinden dat het waakzaamheidsniveau door het SodM gebruikt lijkt te worden als nieuwe veiligheidsnorm. 'Er is daardoor ook grote onduidelijkheid ontstaan aan welke eisen NAM dient te voldoen op het gebied van de veiligheid. Dat is voor NAM onacceptabel.'

Het gasbedrijf schrijft verder: 'NAM ziet een risico verbonden met het op dit moment op een overgesimplificeerde manier communiceren over deze belangrijke en gevoelige kwestie.'

Niet concreet genoeg

De brief van de NAM komt op verzoek van toezichthouder SodM. Die vond de maatregelen die de NAM voorstelde na de beving bij Zeerijp niet concreet genoeg.

In de brief aan het SodM zegt de NAM geprobeerd te hebben de maatregelen verder te concretiseren. Zo geeft het gasconcern met een tabel aan hoe groot de kans op een beving van 3.6 of hoger is bij een bepaald winningsniveau. Toch zegt de NAM ook in deze brief niet naar welk niveau de gaswinning volgens het bedrijf zelf moet.

Toevoeging bestuderen

Het Staatstoezicht op de Mijnen gaat het uitgebreide advies van de NAM bestuderen en meenemen in haar advies aan de minister, zo laat een woordvoerder weten. Het SodM wil daarom inhoudelijk nog niet op de brief ingaan.

Het gaat door deze brief waarschijnlijk wel langer duren voordat het SodM-advies klaar is. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het SodM volgende week donderdag advies aan de minister uit zou brengen.

