Nieuw passagiersrecord voor Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde heeft het afgelopen jaar een passagiersgroei van 26 procent ten op zichte van 2016 gerealiseerd. Afgelopen jaar hebben 228.000 passagiers gebruik gemaakt van de luchthaven.

Dit is een nieuw record. Nog nooit eerder hebben zoveel personen gebruik gemaakt van Groningen Airport Eelde.

Londen en Kopenhagen

De groei is te danken aan een toenemend aantal passagiers dat van en naar Londen en Kopenhagen reist. Ook de vluchten in het zomerseizoen naar zon-zee-strandbestemmingen zijn populair.

Druk zomerseizoen

In 2018 verwacht de luchthaven wederom een groei te realiseren. Het aantal vluchten wordt uitgebreid. Londen wordt vanaf 26 maart drie keer per dag aangeboden, Kopenhagen twee keer per dag en Brussel en München dagelijks. Ook Nice is toegevoegd aan het bestemmingenaanbod en wordt in het hoogseizoen aangevlogen.

In het zomerseizoen worden wekelijks 55 vluchten aangeboden.

