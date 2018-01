NS staakt treinverkeer in Nederland wegens storm

NS legt al het treinverkeer in Nederland stil wegens de storm. De treinen van Arriva in Groningen blijven wél rijden. Dat meldt NS op sociale kanalen.

De treinen die nu nog rijden, rijden door naar het eerstvolgende station. Vanaf daar wordt niet verder gereden.

Volgens een woordvoerder van de NS zijn er te veel bovenleidingen beschadigd en kan de schade niet direct worden hersteld. Ook ligt er te veel troep op het spoor.

De spoorbeheerder weet nog niet wanneer de treinen in het hele land wel weer kunnen rijden. 'We wachten eerst even af hoe de storm zich ontwikkelt.'

Schiphol

Schiphol meldt dat het vliegverkeer van en naar Schiphol is stilgelegd door de westerstorm. Het is niet duidelijk hoe lang dit gaat duren, liet een woordvoerder weten.

Tot nu toe zijn 260 vluchten geannuleerd. Het gaat vooral om vluchten van en naar Europese bestemmingen. Twee daarvan zijn op Airport Eelde geland.

Lees ook:

- Code oranje? Het valt in Groningen wel mee

- Storm blijft in Groningen beperkt tot stevige wind; minder treinen naar Assen

- Lees ook het weerbericht van Harma Boer