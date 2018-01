Lopend Vuur: Ik ben weer toe aan een ouderwetse winter

Code rood vandaag in delen van het land en bij ons code oranje. Die waarschuwing van het KNMI kwam er niet door dikke pakken sneeuw of flinke vorst.

De winter van 2018 kenmerkt zich vooralsnog door veel regen, harde wind en af en toe wat natte sneeuw.

Vandaag in 1963 werd de legendarische barre Elfstedentocht verreden. In een winter met ijs in de kanalen en rivieren en dikke pakken sneeuw.



