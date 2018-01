Organisatie fakkeltocht hoopt op meer dan 10.000 deelnemers: 'Drukte is wel punt van zorg'

Freek de Jonge loopt in 2017 mee in de fakkeltocht (Foto: Ferdy Damman/ANP)

De steun voor de fakkeltocht tegen de gaswinning die vrijdagavond in Groningen wordt gehouden, is massaler, breder én spontaner dan bij de drie eerdere fakkeltochten.

Dat zegt de Groninger Bodem Beweging, een van de organisatoren van de tocht. De organisatie hoopt dat er vrijdag zeker tienduizend mensen gaan meelopen. Bij de laatste fakkeltocht, vorig jaar, waren dat er vierduizend.



Verviervoudigen?

'Via onze Facebook-pagina hebben zich al 1.500 mensen aangemeld. Nog eens 3.400 mensen zijn geïnteresseerd. De ervaring van vorig jaar was dat we het uiteindelijke aantal deelnemers zo'n beetje konden verviervoudigen', zegt voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging.

'Dat is voor ons wel een punt van zorg', geeft hij toe. 'Dat het zo druk wordt dat niet iedereen fatsoenlijk kan lopen. Het is goed mogelijk dat de eerste deelnemers alweer op de Vismarkt zijn, als de laatsten nog moeten starten.'



Te weinig fakkels

Mogelijk zijn er ook niet genoeg fakkels voor iedereen. De organisatie heeft vierduizend fakkels klaar liggen. Milieudefensie, een van de andere organisatoren, is nog bezig om extra fakkels te regelen. 'Lukt dat niet, dan wordt om de twee à drie mensen een fakkel uitgereikt. Uit veiligheidsoverwegingen vragen we mensen om niet zelf een fakkel mee te brengen', zegt Van der Knoop.

De fakkels worden verstrekt bij een aantal afgiftepunten aan het begin van de route. Vrijwilligers van de organisatie steken de fakkels vervolgens op een andere plek aan. 'Dat is om de loop erin te houden.'

Steun is spontaner

Volgens Van der Knoop stromen er veel adhesiebetuigingen binnen. 'De steun is ook breder, massaler en spontaner dan vorig jaar. Zo riepen onder meer het UMCG en FC Groningen, maar ook kleinere organisaties zoals zorginstelling De Hoven, hun personeel al op mee te lopen. Daar zijn we erg blij mee.'

De RUG en de Hanzehogeschool roepen ook medewerkers en studenten op om mee te lopen in de fakkeltocht.

Het Platform Kerk & Aardbeving heeft alle kerken in het land opgeroepen om uit solidariteit de klokken te luiden. Woordvoerder Jacobine Gelderloos heeft geen totaalbeeld van het aantal deelnemende kerken: 'Maar ik zag al wel mailtjes dat verschillende kerken in het land meedoen. De respons lijkt hoger dan bij eerdere oproepen tot klokkenluiden.'

Dat constateert ook Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging. 'We doen dit nu voor de vierde keer. Er is nu eindelijk iets zichtbaar van brede solidariteit en woede, wat eerder miste. Het motto van deze fakkeltocht 'Genoeg is genoeg' lijkt goed gekozen.'



Jesse Klaver

GroenLinks-leider Jesse Klaver is een van de aanwezigen bij de fakkeltocht. Hij komt tijdens het podiumprogramma op de Vismarkt aan het woord. Ook het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman wordt dan geïnterviewd.

Verder zijn er toespraken van onder anderen burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum. Het Klimaatkoor zingt een speciale protestversie van het Gronings volkslied. De tekst wordt op grote videoschermen geprojecteerd zodat iedereen kan meezingen.

Behalve in Groningen zijn er ook fakkeloptochten in Appingedam en Den Haag.

De fakkeltocht is vrijdag vanaf 19.30 rechtstreeks te zien op TV Noord en op rtvnoord.nl.

