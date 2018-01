Bussen van Qbuzz rijden gewoon

De bussen van vervoersmaatschappij Qbuzz rijden gewoon volgens de dienstregeling. Dat laat een woordvoerder van Qbuzz weten.

De NS besloot donderdagmorgen het treinverkeer in het hele land stil te leggen vanwege de zware storm in het westen en oosten van het land. In de noordelijke provincies valt de overlast tot nu toe mee. De treinen van Arriva rijden ook volgens dienstregeling

Veel treinreizigers zoeken nu een alternatief, waardoor de website van Qbuzz en 9292 overbelast en niet bereikbaar zijn.