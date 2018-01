Anne Marie Smits is de nieuwe wethouder in De Marne

Anne Marie Smits (GroenLinks) volgt Herwil van Gelder op als wethouder in De Marne. Smits is nu nog fractievoorzitter van de partij, maar zal de gehele portefeuille overnemen.

Ze is bekend met de portefeuilles omdat ze zich als raadslid daar al over ontfermde.

Goed overleg

'Het is nog elf maanden totdat de nieuwe gemeente Hogeland een feit is. Iemand van buitenaf was de moeite niet dus hebben we in goed overleg met de coalitie besloten dat ik het ga doen', vertelt Anne Marie Smits.

Van Gelder heeft besloten aan de slag te gaan in Leeuwarden. Hij is daar gisteren geïnstalleerd als wethouder.

De formele benoeming en installatie van Anne Marie Smits zal plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van 30 januari. Paul Steenman is de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks.

