Basisschoolleraren gaan op 14 februari opnieuw staken De lerarenstaking op de drafbaan in het Stadspark in oktober. (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

De leraren in het basisonderwijs in onze provincie gaan op woensdag 14 februari opnieuw staken. Dat laat het PO-Front weten, waarin meerdere vakbonden en onderwijsorganisaties zijn verenigd. Ook in Drenthe en Friesland wordt die dag gestaakt.

De actievoerders eisen dat het basisonderwijs er 1,4 miljard euro bij krijgt, voor een hoger salaris en minder werkdruk. Aanvankelijk wilden de leerkrachten in januari het werk neerleggen, maar het PO-Front besloot onderwijsminister Slob meer tijd geven om aan de eisen tegemoet te komen. Hoopvol Hoewel die gesprekken volgens het PO-Front hoopvol verlopen, hebben ze vooralsnog niet tot concrete resultaten geleid. Daarom volgen nu nieuwe acties. Eerder waren er al landelijke stakingen op 5 oktober en op 12 december. Nu volgt dus een regionale staking. Details over de nieuwe staking worden later bekend. Steun De actie wordt gesteund door de vakbonden Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, PO in Actie en FvOv. Zij roepen alle leraren en onderwijsondersteuners in Noord-Nederland op om 14 februari het werk neer te leggen. De Algemene Vereniging Schoolleiders vraagt alle schooldirecteuren de staking te steunen. Of de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, de staking steunt hangt af van een ledenraadpleging die deze week nog zal plaatsvinden. Lees ook: - Basisscholen dicht door staking; ouders iets minder begripvol

