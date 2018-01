Hoe beschadigd is Moorlag?

Tweede Kamerlid William Moorlag lag zwaar onder vuur binnen zijn eigen PvdA. Als directeur van een sociale werkplaats gedoogde hij een bestaande constructie om via een uitzendbureau personeel goedkoper in te huren. Moorlag mag uiteindelijk blijven. Is hij beschadigd, Beter Weters?

Drama en geblunder

Een fascinerend spel? Nee, eerder een beschamend drama, met spelers op het toneel, in de coulissen en mogelijk zelfs een souffleur met bedenkelijke motieven. Een vergelijkbaar intern onderzoek bij het FNV, ook mijn vakbond, zou ik erg op prijs stellen. Natuurlijk is William beschadigd, en de PvdA heeft ook geblunderd: te veel mensen praatten zonder eerst na te denken, teveel oordeelden zonder feitenkennis.

Poepie laten ruiken

Maar politiek is niet voor bange mensen en hoge bomen vangen veel wind: niks nieuws onder de zon. En waar politici vaak het verwijt krijgen slappe knieën te hebben en niet voor hun zaak te staan: dat valt William Moorlag bepaald niet te verwijten. Aan hem nu de uitdaging om zijn politieke ervaring volledig uit te buiten en de criticasters een poepie te laten ruiken. Als een goede sociaaldemocraat en als een goede Groninger!

Piranhavijver

Door verkeerde keuzes in het vorige kabinet is de PvdA eenvoudig in onbalans te brengen. De ontijdige leiderschapswissel voorafgaand aan het dramatische verlies leidde immers niet naar zelfreiniging of boetedoening. Moorlag laten vallen als nieuwkomer is een uitlaatklep van onderliggende frustratie. Moorlag is echter niet een voorntje in de piranhavijver. Verdedigingslinies en hulptroepen kwamen in actie en langzaam draaide de beeldvorming. Geschrokken van de gevolgen is de interne machtsstrijd nu opgeschort.

Overleven

Moorlag heeft daarbij averij opgelopen. Het is nu een kwestie van wonden likken, herpakken en een strijdplan bedenken. Met authenticiteit en humor heeft hij zeker een kans om te overleven. Maar dan moet het oude, bestuurlijke harnas worden afgegooid, net als die van de collega's. Geen gemakkelijke opgave maar wel nodig om geloofwaardig oppositie te bedrijven.

Mooi spindoctorwerk

Man o man, wat een soap! Een stevig robbertje intern vechten kun je PvdA'ers wel toevertrouwen. Niet dat andere partijen allemaal zo braaf zijn, maar het lijkt wel of de PvdA hier extra goed in is. Knap van William dat hij zich staande heeft gehouden. Mooi spindoctorwerk via de media, zonder zelf geciteerd te worden. Dat soort kwaliteiten kunnen ze bij elke partij wel gebruiken.

Niet snel omver

Vraag is natuurlijk wel of de verhoudingen met zijn fractiegenoten en zijn partijbestuur weer te herstellen zijn. Dat deze flink beschadigd zijn lijkt me helder. Nu ken ik William als een stevige bestuurder die zich niet snel omver laat blazen. Op charme-offensieven heb ik hem echter nooit betrapt. Goed opletten dus de komende tijd.

Toch samen verder

We kunnen samen verder. Ik laat dit liever achter mij. Ik ben te veel Groninger om daar nu uitgebreid op in te gaan. We moeten verder. Het leven wordt voorwaarts geleefd. Dit scenario stemt het meest tevreden. De afgelopen weken waren niet mooi voor mij en de partij. Dat raakt me. Zegt deze toonzetting niet genoeg? Iemand is erg beschadigd; van alle kanten wringt men zich nu in alle bochten om toch samen verder te kunnen.

Dit blijft kleven

Maar is dat wijs? Natuurlijk is het Kamerlidmaatschap een mooie baan, en is onbesproken gedrag een vereiste, en evenzo vanzelfsprekend maakt iedereen wel fouten, maar nu het om zulke fundamentele zaken gaat? Moorlag had er verstandig aan gedaan als hij was opgestapt. Dit blijft kleven...

Tong afbijten

De afgelopen weken zijn bijzonder lastig geweest voor William Moorlag. Gedurende enkele weken is er een ongelijke strijd bezig geweest. Iedereen bemoeide zich metde positie van Moorlag zonder dat hij zich daarvoor werkelijk kon verdedigen. Hij heeft steeds op zijn handen moeten zitten, op zijn tong moeten bijten. Velen zouden de handdoek in de ring hebben gegooid, maar William niet en dat valt hem te prijzen.

Slordig met mensen omgaan

Dit heeft hem wel stevig beschadigd, maar ik hoop werkelijk dat hij de komende tijd zal laten zien dat het niet voor niks is geweest dat hij door wilde gaan. Ik begrijp niet waarom de eigen PvdA zo slordig omgaat met mensen die vele jaren hebben laten zien zeer integer hun werk te willen doen. De constatering dat er sprake was van een foute constructie met de beste bedoelingen was naar mijn mening genoeg geweest.

Grote fout

Ja, Moorlag is beschadigd. Hij mag dan wel blijven zitten, de verhoudingen zijn mijns inziens niet meer zoals ze waren en zullen dat ook niet meer worden. Hij had in mijn optiek toen hij aantrad als directeur van Alescon, direct een einde moeten maken aan de schijnconstructies zoals die daar waren. Hij heeft dat nagelaten en dat is zijn grote fout geweest.

Geloofwaardigheid

Moorlag zal dit akkefietje tot in lengte van dagen worden nagedragen. Hij zal bekend blijven als de man die als directeur van een werkvoorzieningsschap foute dingen heeft gedaan. De geloofwaardigheid van deze man is aangetast. Of dat gevolgen heeft voor zijn functioneren in de Kamer? De tijd zal het leren.

