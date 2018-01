Burgemeester Haren ontkent bestaan van trekkersrol

De Harense burgemeester Pieter van Veen zegt niets te weten over de trekkersrol die een Harense ambtenaar vervult in een van de herindelingswerkgroepen. 'Ik heb er nog nooit van gehoord. Haren heeft wel het initiatief genomen om informatie te krijgen wat betreft P&O (red. personeelszaken)', zegt hij.

Van Veen noemt de trekkersrol 'volstrekt overtrokken'. 'Die trekkersrol invullen zou betekenen dat er beleid wordt gemaakt. We vragen alleen informatie op.'



Trekker

Donderdag meldden Dagblad van het Noorden en RTV Noord dat een Harense ambtenaar 'trekker' is van een herindelingswerkgroep. In de werkgroepen worden voorbereidingen genomen op de herindeling tussen Groningen, Haren en Ten Boer. Haren is nog altijd fel tegen herindeling.



De trekker heeft als rol bijeenkomsten bij elkaar te roepen, vragen op te stellen, verslag te leggen en deadlines te bewaken en is daarmee structureel onderdeel van de werkgroep. Eerder antwoordden burgemeester Van Veen en wethouder Michiel Verbeek (D66) dat Haren 'incidenteel vragen beantwoordde' en geen structureel onderdeel van de werkgroepen was.



Reactie D66

De Harense coalitiepartij D66 is ervan overtuigd dat hun wethouder Michiel Verbeek niet op de hoogte was dat een Harense ambtenaar trekker is van een herindelingswerkgroep.



'Onze wethouder heeft nooit iets verteld over het bestaan van de trekkersrol', zegt Wil Legemaat namens de partij. 'Ik ben ervan overtuigd dat hij het niet wist, anders zou hij dat wel verteld hebben.'



Als iemand al op de hoogte was van de trekkersrol die Haren vervult, dan zouden dat volgens Legemaat de gemeentesecretaris en burgemeester Pieter van Veen zijn.

De burgemeester heeft niet voldaan aan zijn actieve informatieplicht Gustaaf Biezeveld-Burgercomité Haren

Collegeantwoorden toetsen



Woensdagmiddag beantwoordde het college van B en W vragen van Gezond Verstand Haren omtrent de totstandkoming en specifieke rol van Haren in de veelbesproken herindelingswerkgroepen.



In de antwoorden wordt met geen woord gerept over de trekkersrol. D66 wil de antwoorden van het college van b en w toetsen aan de gezamenlijke bevindingen van Dagblad van het Noorden en RTV Noord.

Gezond Verstand Haren

De voormalige coalitiepartner Gezond Verstand Haren (GVH) vindt dat het college zich niet aan de opdracht houdt die het van de raad heeft meegekregen. Raadsleden hebben namelijk een motie aangenomen die besluit dat de gemeente zich alleen op herindeling richt. Door deel te nemen aan de werkgroepen vindt GVH dat ze de opdracht negeren.

'Als je je als wethouder niet bewust bent van je opdracht dan heb je in dat college niks te zoeken', zo schrijft de partij in een verklaring. 'De integriteit van dit minderheidscollege van burgemeesters en wethouders is in het geding!'

De partij van fractievoorzitter Meinard Wolters wil opnieuw opheldering van zaken. Als ze zich niet kunnen vinden in de beantwoording willen ze een onafhankelijk onderzoek instellen bij het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS).



Halve waarheden



Gustaaf Biezeveld laat namens het burgercomité Haren, dat zich actief inzet tegen de herindeling, weten te zijn geschrokken. 'Het is opvallend dat de burgemeester steeds halve antwoorden geeft. De burgemeester heeft niet voldaan aan zijn actieve informatieplicht.'



Over zijn vertrouwen in burgemeester Van Veen en wethouder Verbeek wil Biezeveld geen uitspraken doen. 'Dat is niet aan ons. Beiden moeten als enige verantwoording afleggen aan de raad.'



Wel schrijft het burgercomité in een donderdag opgesteld voortgangsbericht: 'De gemeenteraad mag dit niet over zijn kant laten gaan. Dit geldt voor zowel de coalitie- als de oppositiefracties.'



Lees ook:

- 'Haren trekt de kar van een herindelingswerkgroep'

- Plots staat de deur naar meerderheidscollege in Haren weer open

- Spoeddebat over opstappen Gezond Verstand Haren