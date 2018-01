Deel dit artikel:











Menzis verwelkomt 38.000 nieuwe klanten (Foto: Flickr / ImagesMoney - Hans Westbeek (creative commons))

Zorgverzekeraar Menzis heeft in 2018 38.000 nieuwe klanten verwelkomd. Een mogelijke reden is dat Menzis in tegenstelling tot andere zorgverzekeraars de zorgpremie dit jaar gelijk heeft weten te houden.

Menzis heeft nu circa 2,2 miljoen klanten. In totaal zijn in 2018 ruim een miljoen Nederlanders overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dat is iets lager dan vorig jaar, toen 6.4 procent van de verzekerden overstapten. Overstap Verzekerden kunnen elk jaar tot 1 januari hun zorgverzekering opzeggen en hebben dan tot uiterlijk 1 februari de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten. In Nederland is een zorgverzekering voor iedereen verplicht. Lees ook: - Menzis: 'Verzekerden willen zorg dichtbij en zo snel mogelijk'

- Menzis en Lentis willen zorg samen betaalbaar maken