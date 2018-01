Fred Stol keert niet terug in de politiek

Wethouder Fred Stol keert na de gemeenteraadsverkiezingen later dit jaar, niet terug in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Hij was de afgelopen acht jaar wethouder namens het CDA in de gemeente Zuidhorn.

Vernieuwing



Stol vindt het tijd voor vernieuwing en wil zichzelf verder ontwikkelen buiten de politiek.

'Het is de bedoeling dat ik wethouder blijf tot het eind van dit jaar en na de verkiezingen stop. Meebouwen aan een andere overheid was voor mij de reden dat ik twaalf jaar geleden de politiek in ben gegaan.'

Zoeken

Verniewen wil Stol blijven doen: 'Ik wil innovatieve verbindingen maken tussen ondernemers, onderwijs en overheid. In het komend jaar ga ik uitzoeken wat het beste bij mij past en waar de kansen liggen.'

Verkiezing

Het CDA Westerkwartier is in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen begonnen met de voorbereiding van de kandidatenlijst. De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier vinden in november plaats.

Lees ook:



- Herindelingsadvies Westerkwartier met positief advies naar minister