Politie heeft weinig mogelijkheden om ontvoerde Mert terug te krijgen

De politie in Groningen is achter de schermen volop bezig om de anderhalf jaar oude Mert Ozinal uit Winschoten terug te krijgen bij zijn moeder, maar de mogelijkheden zijn beperkt.

'De vader en het jongetje hebben de Turkse nationaliteit. Turkije heeft een uitleveringsverdrag met Nederland, maar de ervaring leert dat het land geen onderdanen uitlevert. Strafrechtelijk zijn de mogelijkheden daarom beperkt', zegt politiewoordvoerder Paul Heidanus.

Het jongetje is maandag door de 25-jarige vader meegenomen naar Turkije. Hij is vanaf Bremen naar Istanbul gevlogen. Heidanus wil niet vertellen of er inmiddels contact is geweest met de vader en of de verblijflocatie van Mert bekend is.

Verdachte vrijgelaten

De auto van de vader is gevonden bij de Duitse grens. Een man die in de auto zat, is aangehouden. Hij is verhoord en inmiddels weer vrijgelaten. Volgens de politie wordt hij niet meer verdacht van betrokkenheid bij het onttrekken van het kind aan het ouderlijk gezag. Heidanus: 'Uit verhoor is gebleken dat hij te goeder trouw heeft gehandeld.'

Lange adem

Heidanus denkt dat het een zaak van de lange adem wordt. 'Het maakt het bepaald niet makkelijk dat het kind in het buitenland zit. We hebben met alle mogelijke instanties contact die expertise hebben met dit soort zaken.'

Daarnaast ondersteunt de politie de moeder. 'Ze moet via een civielrechtelijke procedure Mert proberen terug te krijgen in Winschoten. Het Centrum Internationale Kinderontvoering heeft de expertise en haalt goede resultaten', weet de politiewoordvoerder.

Terughoudend

De politie heeft de familie geadviseerd terughoudend te zijn met het delen van informatie naar bijvoorbeeld de media. Heidanus: 'Ik snap dat moeder Korien Dijkhuis het liefst van de daken schreeuwt dat haar kind weg is, maar dat kan negatief van invloed zijn op een goed einde. Het is verstandig om terughoudend te zijn. We hebben maar één doel, en dat is samen met de moeder ervoor zorgen dat Mert in goede gezondheid terugkomt.'

'Waar moeten we zoeken'

'Het is zeer frustrerend allemaal. Het gaat te langzaam', zegt Anita Ottjes. Ze is de tante van Mert. 'We moeten zo veel papieren invullen. Gelukkig hebben we een advocaat die ons bijstaat.'

Zou moeder Korien niet het liefst op het vliegtuig stappen naar Turkije? 'Dat heeft geen zin, waar moeten we zoeken? De familie woont enorm verspreid over het land. We hebben een vermoeden waar Mert zit, maar dat is niet bevestigd', zegt Ottjes.

