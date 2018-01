Engelsman bedreigt caféganger in Stad

Een 46-jarige Engelsman hoorde donderdag een half jaar cel tegen zich eisen in de rechtbank in Groningen. Dit voor het bedreigen van een caféganger, het inrijden op een politieauto en het verlaten van de plaats van een ongeval.

Vorig jaar mei was een programmeur van speelautomaten aan de Haddingestraat in de stad Groningen aan het werk. Hij had zijn auto langs de weg geparkeerd. De programmeur zag dat een andere man zijn auto bij die van hem parkeerde, uitstapte en een groot geweer vasthield.

Handrem

Hij richtte het geweer op de ruit van café d'Olle Grieze. Op dat moment rolt de auto van de man achteruit en botst tegen de andere auto aan. De man komt klem te zitten en het geweer valt op de grond.

De Engelsman stapt vervolgens in zijn auto in en rijdt weg. De Brit had eerder die avond in het café ruzie gehad met een andere caféganger en riep hierbij dat hij terug zou komen.

Zoektocht

Agenten gingen op zoek naar de man. Op de A7 komt een politieauto de auto met Engels kenteken tegen en de agenten rijden er achteraan. De man keert bij een viaduct bij Kolham en rijdt met grote snelheid op de politieauto af. De bestuurder van de politieauto moet uitwijken.

De Engelsman wordt uiteindelijk op de camping waar hij verblijft, aangehouden. Hij was donderdag niet bij de rechtszaak aanwezig.