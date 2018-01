Stadjer ontkent dealen van cocaïne

Een 33-jarige man uit Groningen moest donderdag in de rechtbank verschijnen voor het dealen en bezitten van cocaïne. De officier van justitie eist een celstraf van 180 dagen, waarvan 110 voorwaardelijk.

Neemt de rechtbank de straf over dan hoeft de man niet de cel in, omdat hij de straf al in voorarrest heeft uitgezeten.

Aanhouding

De man zou van 1 juli 2017 tot 18 oktober 2017 cocaïne hebben verkocht. Op 18 oktober 2017 werd de man aangehouden en werd er 52,32 gram cocaïne bij de man gevonden. De 33-jarige man zegt dat hij inderdaad in het bezit was van de cocaïne, maar ontkent dat hij dealt.

Observatie

Agenten observeerden de man meerdere keren. Zo zagen ze dat de man naar Hoogezand reed en dat hij iets wits in zijn hand had. Op 18 oktober 2017 werd er ook gepost bij de woning. Te zien is hoe bij de woning naar binnengaat en na een minuut naar buitenkomt. Hij heeft tien gram cocaïne op zak.

'Bewijsarmoede'

De advocaat vindt dat er 'bewijsarmoede' en dat het dossier rommelig is. En vraagt vrijspraak voor het dealen van cocaïne. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

