Berging te water geraakte bus in Stadskanaal afgerond (update)

De bus belandde begin vrijdagmiddag in het water, nadat het in een te zachte berm terechtkwam (Foto: Martin Nuver/112Groningen)

De lijnbus van Qbuzz die donderdagmiddag in het water langs de Pekelderstraat belandde, is geborgen. Door een rukwind kwam de bus in een te zachte berm, waardoor de bus het water in kantelde.

Volgens Qbuzz-woordvoerder Michel van de Mark bevond zich, behalve de chauffeur, één passagier in de bus. Beide personen konden door een noodhamer te gebruiken uit de bus ontsnappen.

De buschauffeur is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Of de chauffeur gewond is geraakt is niet bekend.

Veiligheid

Volgens Van der Mark was de situatie op de weg donderdagmiddag veilig genoeg voor buschauffeurs om te blijven rijden. 'We blijven continu met hen in gesprek. Wat we vooral horen is dat er veel takken afbreken en op de weg liggen.'

De Pekelderstraat was vanwege de berging van de bus tijdelijk afgesloten.

