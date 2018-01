Deel dit artikel:











Urine filteren om plantjes van te laten groeien: op Eurosonic gebeurt het Tuinbouwkundige Peter Scheer bij de planten, die met urine worden geteeld (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord) De installaties in de ESNS-toiletten bij het Ebbingekwartier in Stad (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord) De muntplantjes groeien door middel van de stoffen die in de urine zitten (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

In een toiletunit in een machineruimte op het Ebbingekwartier in Stad staan honderden muntplantjes opgesteld. In de toiletten wordt urine gefilterd en gebruikt om de plantjes te laten groeien.

Het project van Semilla Sanitation Hub wordt donderdagavond gepresenteerd op een conferentie tijdens Eurosonic Noorderslag 2018. Tuinbouwkundige Peter Scheer: 'Het is eigenlijk het einde van het proces. Wat wij doen, is het behandelen van de urine. Daar halen wij stoffen uit voor de plantjes.' Tanks In de opslagruimte staan twee tanks. 'In de één staat een roerstaaf. Alle meststoffen dalen dan daar naar de bodem. In de tweede tank zitten allerlei stoffen, die de urine filteren door middel van een UV-filter. Het is niet een soort water dat je kunt drinken. Je eigen plas drinken is een beetje gek.' Uiteindelijk leidt het proces tot herbruikbaar water en plantvoedingsstoffen in de vorm van kunstmest. Acceptatie Volgens Scheer wordt het idee in sociale zin nog onvoldoende geaccepteerd. Mensen vinden het vreemd om hun eigen urine te drinken. Het idee is gebaseerd op ruimtevaarttechnologie. 'Mensen in de ruimte moeten ook kunnen leven. Die leven op groentes, geteeld op poep en plas.' Handen wassen Uit een 'plasje' wordt ongeveer vier gram meststof gehaald. 'Als je je handen ook nog wast na het plassen, dan kunnen we de muntplantjes ook nog water geven.' Ontwikkelingslanden De gehele unit is zelfvoorzienend. Om die reden wordt het concept veel ingezet in ontwikkelingslanden. 'Het draait allemaal om het bieden van hygiëne.' Lees ook: - Hier vind je dé gratis optredens op Eurosonic Noorderslag 2018