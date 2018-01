Jaap Nienhuis reed De Hel van '63: 'Ik ben nog steeds lid'

10.000 schaatsers stonden precies 55 jaar geleden aan de start van de twaalfde Elfstedentocht. Eén van de 69 schaatsers die in 1963 over de eindstreep kwam, was de Groningse Jaap Nienhuis.

De oud RTV Noord-coryfee staat bij zijn woning in Usquert zijn auto schoon te poetsen, als verslaggever Wiebe Klijnstra aan komt lopen. 'Er is niet zo veel sneeuw gevallen als toen, maar het dooit nu als een malle.'

Toch zijn de weersomstandigheden toentertijd niet te vergelijken met de westerstorm die donderdag over het land raast. 'Het was een hele strenge winter.'

Kever

Nienhuis was slechts 27 jaar oud toen hij het ijs tijdens de Hel van 63' trotseerde. 'Ik was toen zelfs nog vrijgezel. Ik reed met een Kever over het IJsselmeer, Zuidlaardermeer en het Paterswoldsemeer. Ik ging letterlijk overal heen om mee te doen aan verschillende wedstrijden.'

Ik had zelfs nog een normale bril op. Levensgevaarlijk Jaap Nienhuis

Al die oefeningen leidde uiteindelijk tot de Elfstedentocht. 'Ik deed direct mee. Er deden 500 wedstrijdrijders mee. Van de tienduizend toerrijders die meededen was ik één van de weinigen die de finish haalde.'

Filmster

Nienhuis speelde zelfs mee in de gelijknamige speelfilm uit 2009, die de barre omstandigheden van de Elfstedentocht in 1963 in kaart bracht. 'Maar tijdens de opnames was het heel erg mooi weer. Ze hebben toen kunstijs moeten maken om de situatie te kunnen nabootsen.'

Kleding

Tegenwoordig schaatsen professionele schaatsers in hightech kostuums. Nienhuis moet er maar niks van hebben: 'Ik had zelfs nog een normale bril op. Levensgevaarlijk. Dat kan eigenlijk helemaal niet, want de bril kan bevriezen en in je ogen kapot barsten. Maar ik deed het.'

'Nainhoes' was slechts één van de negen wedstrijdrijders die met bril op over de finish kwam. Alleen voor bescherming, want een echte bril draagt hij na al die tijd nog steeds niet. 'En kranten onder de trui, dat is te truc. Verder niet te veel poespas.'

Jaap Nienhuis startte bij de allereerste groep, als nummer 344. 'Ik ben nog steeds lid. Dat nummer heb ik nog steeds. Als ik nu zou starten dan heb ik weer hetzelfde nummer.'

In 1997 deed ik weer mee, toen was ik pas kapot. Aan het einde van mijn latijn Jaap Nienhuis

Richtingsgevoel

Makkelijk was de overwinning voor Nienhuis niet. 'In de film zie je dat de schaatser in een mistbank terechtkomt. Dat gebeurde mij niet. Ik verloor mijn gevoel voor richting. Om vijf uur werd het donker en zag ik overal sneeuw. Een tijdje heb ik onder een brug gestaan omdat ik niet meer wist welke kant ik op moest. Toen dacht ik: als er nu niemand anders aankomt is het klaar.'

Tussenstop

Uiteindelijk kwamen er twee andere schaatsers aan die hem hielpen. 'Ik weet waar we zijn, zeiden ze tegen me'. Samen met hem schaatsten ze door naar Dokkum, waar ze zich lieten oplappen door EHBO'ers. 'Als we dat niet hadden gedaan, hadden we nooit die laatste stempel gekregen.'

De finish van de Hel van '63 haalde Nienhuis in iets meer dan achttien uur schaatsen. Kapot was hij niet: 'In 1997 deed ik weer mee, toen was ik pas kapot. Aan het einde van mijn latijn. Ik was toen al de 60 gepasseerd.'

