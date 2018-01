Supportersvereniging FC aan leden: 'Loop ook mee met fakkeltocht'

De directie van de supportersvereniging van FC Groningen loopt vrijdag mee met de fakkeloptocht van de Groninger Bodembeweging en roept leden op hetzelfde te doen.

Voorzitter John de Jonge: 'Veel van onze leden wonen in het bevingsgebied. De supportersvereniging van de FC is vanzelfsprekend solidair met hen.'

Identiteit op het spel

Daar voegt hij aan toe: 'Het is de identiteit van Groningen zelf die een beetje op het spel staat. Voetbal is allemaal leuk en aardig, maar blijft bijzaak. En soms moeten we stilstaan bij dingen die echt belangrijk zijn in het gebied..'

Een snelle oplossing

Het wordt vrijdag geen feestje van de supportersvereniging, zegt De Jonge. De groene kleuren van FC Groningen zullen dus niet overheersend aanwezig zijn. 'Ik hoop dat de tocht helpt. Er moet snel een oplossing komen, welke dan ook.'

