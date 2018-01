'Ik vind het mooi om te zien dat alles en iedereen met elkaar de handen ineen slaat. Dat is alleen maar hartstikke goed.' Dat zegt FC Groningen-directeur Hans Nijland over de deelname van zijn club aan de fakkeloptocht tegen de gaswinning vrijdagavond.

Nijland zelf is er niet bij, commercieel directeur Robbert Klaver en een aantal andere medewerkers van FC Groningen lopen wél mee.

Lezing

'Helaas kan ik zelf niet meelopen, want ik heb een lezing voor een voetbalvereniging in Warffum', zegt Nijland. 'Dat ligt ook in het aardbevingsgebied, dus we zullen er ook bij stilstaan. Maar ik vind de fakkeltocht een goed inititatief en wij doen daar heel graag aan mee.'

Rest van het land

'Het houdt ons allemaal bezig hier in Groningen. Ik merk steeds meer dat het ook in de rest van het land doordringt', valt Nijland op. 'Maandag was ik op een bijeenkomst van betaald voetbalorganisaties in Zwolle, toen kreeg ik als eerste de vraag hoe het nu zit met de aardbevingen in Groningen.'

ADO Den Haag

Op 11 februari, thuis tegen ADO Den Haag, staat FC Groningen ook stil bij de aardbevingen. Nijland: 'Het hele programma is nog niet bekend, maar vast staat dat we aandacht aan besteden. En dat is alleen maar goed.'

