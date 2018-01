Groningen, Haren en Ten Boer maken zich op voor bezoek Tweede Kamerleden

Negen Tweede Kamerleden komen vrijdagmiddag op bezoek in Groningen voor een hoorzitting over de naderende herindeling tussen Groningen, Haren en Ten Boer.

De Kamerleden kunnen met de informatie die ze vrijdagmiddag opdoen hun standpunt bepalen ten opzichte van het wetsontwerp. Daarin stelt de minister voor om Groningen, Haren en Ten Boer te laten fuseren. Haren is fel tegenstander van die herindeling en hoopt dan ook dat een Kamermeerderheid besluit om de gemeente uit het wetsontwerp te halen. Groningen en Ten Boer willen wel herindelen.

Inspreken

Organisaties en burgers kunnen aan Kamerleden duidelijk maken hoe ze denken over de herindeling. De Kamerleden worden toegesproken door onder anderen burgemeester Peter den Oudsten van Groningen, gedeputeerde Patrick Brouns en raadsleden uit Haren. Ook de Harener jongerenraad en Dorpsbelangen Ten Post spreken in.

Politieke partijen

Niet alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd tijdens het bezoek. VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, SGP en 50Plus sturen een afgevaardigde. De politici die komen hebben zitting in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. Elke politieke partij is vertegenwoordigd in die Kamercommissie.

Gebruikelijk

Een woordvoerder van de Tweede Kamer laat weten dat het niet uitzonderlijk is dat Kamerleden een bezoek brengen in het kader van de herindeling.

'De afgelopen tijd hebben we niet veel van dit soort bezoeken afgelegd, maar een aantal jaren geleden waren we bijvoorbeeld in Krimpen aan den IJsel in het kader van een herindeling. Ook zijn we bijvoorbeeld in Noord-Limburg geweest.' Een hoorzitting zoals deze is in de provincie Groningen voor het laatst gehouden in de jaren 90.

Het programma

De afvaardiging van de Tweede Kamer komt in de ochtend al naar Groningen toe. Ze gaan een busrit maken door de drie gemeenten. Voorafgaand doet commissaris van de Koning René Paas nog een welkomstwoord.

Onderweg stoppen ze om in gesprek te gaan met de voorzitter van de dorpsvereniging Sint Annen. Tijdens de busrit zullen de burgemeesters over hun gemeente vertellen. Kort voordat de hoorzitting begint, biedt het Burgercomite Haren samen met Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug een petitie aan.

Besluitvorming

De Eerste en Tweede kamer moeten uiterlijk halverwege september een oordeel vellen over het wetsontwerp. In november worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

