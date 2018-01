Deel dit artikel:











Bezwaar tegen kapvergunning boom: 'Het is een unieke spikkelpeer' De boom in kwestie (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Liesbeth Cavé in de wijk Kostverloren in Stad vindt het maar niks dat er een kapvergunning is verleend voor de perenboom in de tuin van haar buurvrouw. Donderdagavond dient het beroep dat ze heeft aangetekend. 'Ik vind dat de boom moet blijven staan.'

'Want dit is een zeer unieke peer: een spikkelpeer', zegt ze. 'Daarvan zijn nog maar een paar exemplaren.' De peren uit de boom zijn met name geschikt om stoofpeertjes van te maken. 'Appeltjes- en peertjesvereniging' De gemeente heeft een kapvergunning verleend, omdat het stelt dat de boom nog maar een paar jaar te leven heeft. 'Ik heb de Pomologische Vereniging erbij gehaald, de appeltjes- en peertjesvereniging', zegt Cavé. 'Het is een honderd jaar oude boom. En de gemeente heeft wel heel makkelijk gezegd dat hij kaprijp is. Volgens de Pomologische Vereniging kan hij nog minimaal vijftig jaar mee.' Belangenafweging Dat haar buurvrouw de boom weg wil hebben snapt Cavé wel, maar: 'Het gaat om een belangenafweging. Het gaat om het belang van iemand die de boom niet mooi vindt, tegen het belang van de biodiversiteit. Die afweging moet goed gemaakt worden en dat is nu heel marginaal gebeurd.'