Genomineerden Groninger Sportgala 2017 bekend

De Sportprijscommissie heeft de genomineerden vastgesteld voor het Groninger Sportgala 2017. Vanaf 22 januari kan gestemd worden op de genomineerden voor Sporter en Sportploeg van het afgelopen jaar.

Het Groninger Sportgala 2017 vindt plaats op donderdag 15 februari in MartiniPlaza in Stad. Tijdens het Sportgala staat het uitreiken van de sportprijzen en het eren van de sport(ers) in de provincie Groningen centraal.

Genomineerden

In de categorie sporter zijn genomineerd: Thijmen Kupers (atletiek), Sophie Souwer (roeien), Dai Dai Ntab (schaatsen). Bij de sportploegen: Donar (basketbal), Abiant Lycurgus (volleybal). In de categorie sporttalent: Chris Huizinga, (schaatsen), Iris Hochstenbach (roeien) en Rienk Mast (basketbal)

Het Groninger publiek kan van 22 januari tot en met 11 februari stemmen op de categorieën Sporter en Sportploeg via de digitale stembus op de site van sportpleingroningen.

De Sportprijscommissie kiest de winnaar in de categorie Sporttalent; dit is geen publieke verkiezing. Dat geldt ook voor de Provinciale Sportprijs, een oeuvreprijs waarmee de Provincie Groningen haar waardering voor de winnaar laat blijken.

Gezamenlijk initiatief

Het Groninger Sportgala 2017 is een gezamenlijk initiatief van Sportplein Groningen en de gemeente Groningen. Dit jaar wordt er voor het eerst een combinatie gemaakt met de uitreiking van de prijzen van de gemeente Groningen, te weten de Sportstimuleringsprijs en de Sportpenningen.