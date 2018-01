Extra bussen Qbuzz wegens treinuitval

Qbuzz zet extra bussen in omdat de NS donderdag al haar treinverkeer heeft stilgelegd. De extra bussen rijden tussen Groningen en Assen.

De bussen rijden volgens lijndienst 309, die onder meer het Hoofdstation in Groningen en het treinstation van Assen aandoet. NS zet zelf geen treinvervangend busvervoer in, omdat het stilleggen van het treinverkeer een calamiteit betreft.

Zo veel mogelijk mensen op tijd thuis

Qbuzz zet vier of vijf extra bussen in, zegt woordvoerder Michel van der Mark. 'Zo hopen we zo veel mogelijk mensen op tijd thuis te krijgen. Ook doen we dit om ervoor te zorgen dat onze reguliere bussen niet overvol raken.'

De extra businzet is in overleg gegaan met de NS en het OV-bureau Groningen Drenthe. De NS zet sinds donderdagmorgen geen treinen in, ook in de avondspits is er volgens de NS nog geen treinverkeer mogelijk. De regionale treinen van Arriva rijden wel.

