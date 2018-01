Deel dit artikel:











Komen er nou wel of geen ligplaatsen in het Eemskanaal? De slaapboot van Eurosonic (boven) op weg naar het Eemskanaal (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

Er is nog geen besluit genomen of er nieuwe ligplaatsen voor woonschepen in het Eemskanaal in de stad Groningen komen.

Geschreven door Eva Hulscher

Verslaggever

Dat zegt de gemeente Groningen in reactie op ontstane commotie over die ligplaatsen. Omwonenden van het Eemskanaal zien het niet zitten om woonschepen pal voor hun deur te krijgen. Slaapboten Ze willen dat de plekken behouden worden voor binnenvaartschepen en eens per jaar voor de slaapboten van Eurosonic/Noorderslag. Bovendien vinden ze dat de schepen veel te dicht op de huizen komen te liggen. Het Woonschepen Comité Groningen dat opkomt voor de belangen van woonschipbewoners reageerde vervolgens met een bericht dat die ligplekken allang uit de gemeentelijke plannen zijn gehaald. Ophef om niks dus, volgens dat comité. Maart Maar dat blijkt niet te kloppen. Woordvoerder Hans Coenraads van de gemeente zegt dat de planvorming voor de Eemskanaalzone nog in volle gang is. Kortom: het besluit over de ligplaatsen moet nog worden genomen. De gemeenteraad krijgt in maart meer informatie over de plannen; daarna volgt pas de besluitvorming. De brief die de bezorgde omwonenden aan de gemeente hebben gestuurd ligt nu bij de projectleider. Die neemt contact met hen op. Lees ook: - Geen woonschepen in Eemskanaal, maar waar dan wel?

