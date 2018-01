Ook Groningse woningcorporaties en huurders lopen mee in fakkeltocht

De Groningse woningcorporaties, huurdersorganisaties en de Woonbond lopen vrijdagavond mee in de fakkeltocht die de Groninger Bodem Beweging organiseert tegen de gaswinning.

'Onze bewoners in het aardbevingsgebied wonen minder veilig dan de mensen in de rest van Nederland. Ook de bewoners in het aardbevingsgebied moeten veilig wonen in Nederland. Dat is prioriteit nummer 1', stellen ze in een gezamenlijke verklaring.



Met de deelname willen ze een statement maken richting de politiek.

'Wij horen steeds meer verhalen van bewoners dat ze zich niet langer veilig voelen', zegt Hilde van Ree, directeur-bestuurder van woonstichting Groninger Huis. 'Zij vragen zich af wie hun veiligheid garandeert. Een heel terechte vraag in onze ogen. De recente beving bij Zeerijp maakt het antwoord op die vraag nog urgenter.'



