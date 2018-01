Uitgezette Jasmeet in Afghanistan: 'We kunnen niks meer, kunnen jullie helpen?'

Jasmeet in actie namens VV Farmsum (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

De 13-jarige Jasmeet Sing Khalsa uit Delfzijl wacht samen met zijn familie in Afghanistan gespannen af of ze weer mogen terugkeren naar Nederland. Volgende week vrijdag dient hun beroepsprocedure tegen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De jongen, zijn broertje en ouders zijn in oktober op het vliegtuig gezet naar Afghanistan, omdat een rechter het verzoek om te mogen blijven niet had gehonoreerd.

Levensgevaarlijk

Jasmeet en zijn familie lopen nu elke dag gevaar voor hun leven in Afghanistan, omdat ze aanhangers zijn van het Sikhisme. Dat geloof wordt niet geaccepteerd door de overwegend Islamitische bevolking.

Op dit moment wonen ze in een tempel in Kabul, waar ze tijdelijk kunnen verblijven. Ze kunnen nauwelijks buiten de hekken komen. Daar worden ze wanhopig van, zegt Daisy Smit, oud-docent van Jasmeet: 'Het gaat niet goed met ze. Ik heb nog contact met de moeder. De kinderen zijn erg verdrietig, deze situatie hakt er echt flink in. Heel zorgelijk.'

Bommen ingeslagen

Jasmeet zelf heeft af en toe contact met zijn oud-klasgenoten van het Eemsdeltacollege en voetbalvrienden. Zo liet hij in een filmpje weten: 'Ik mis jullie heel erg. Er zijn gisteren en eergisteren bommen ingeslagen hier, dat is ook Afghanistan. We kunnen niks meer, kunnen jullie helpen?'

Hun voorlopig enige hoop is de procedure volgende week vrijdag. Advocaat Riëtta van Empel hoopt via het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens de familie weer terug te halen, ook al is die kans klein:

'De IND zoekt altijd naar uitwegen om de rechter ervan te overtuigen dat ze bijvoorbeeld tijdens een bomaanslag niet in Afghanistan waren of wel degelijk veilig zijn. Het gaat in dit soort zaken echt om details, en dat maakt het lastig.'

Betrokken lid

Bij VV Farmsum, waar Jasmeet voetbalde, leven ze met de familie mee: 'Het was gewoon een heel levendige jongen, hij deed overal aan mee. Hij was heel betrokken bij de vereniging. Vooral de kinderen missen hem dagelijks, dat is zonde', vertelt Kevin Meertens.

Oud-teamgenootje Myrthe Koning hoopt dat hij snel terugkomt: 'Ik hoop dat we snel samen kunnen voetballen en weer veel plezier samen kunnen hebben.'

Leven onzeker

Smit stuurt nu af en toe geld, zodat de familie eten en drinken kan hopen. Ze vindt het lastig om in te schatten wat de kansen van de rechtszaak zijn: 'Ik hoop dat ze een kans maken. Als ze de zaak verliezen en ze moeten de tempel uit, dan is hun leven onzeker.'

